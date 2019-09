F1 GP Belgio, la Ferrari domina le qualifiche con Leclerc e Vettel davanti a tutti: Hamilton in difficoltà

Per tutto il weekend ha dominato la scena lasciando agli altri solo le briciole e, quando non poteva sbagliare, ha colto al volo l’occasione prendendosi la pole position dimostrando, ancora una volta, un talento fuori dal comune: Charles Leclerc è senza dubbio il grande protagonista della sessione di qualifica e, grazie al miglior giro fatto segnare in 1:42.519 sarà lui a scattare davanti a tutti.

A completare la feste Ferrari ci pensa Sebastian Vettel che partirà secondo permettendo alla Rossa di monopolizzare l’intera prima fila mettendosi nelle condizioni ideali non solo per cogliere la prima vittoria 2019, ma anche per calare la doppietta che permetterebbe di arrivare all’appuntamento di Monza al top della forma.

In seconda fila, pronte ad approfittare di un eventuale errore, ecco le due Mercedes con Hamilton 3° e Bottas 4° mentre Max Verstappen è solo 5° precedendo Daniel Ricciardo con Renault che però, così come il suo compagno di squadra Nico Hulkenberg con il 7° tempo, saranno arretrati di 5 posizioni. Ad approfittarne è Kimi Raikkonen che affiancherà l’olandese nonostante l’ottavo tempo con Perez e Magnussen alle spalle del finlandese.

Griglia di partenza

01 Charles Leclerc Ferrari

02 Sebastian Vettel Ferrari

03 Lewis Hamilton Mercedes AMG

04 Valtteri Bottas Mercedes AMG

05 Max Verstappen Red Bull Racing

06 Daniel Ricciardo Renault F1 (-5 posizioni)

07 Nico Hulkenberg Renault F1 (-5 posizioni)

08 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

09 Sergio Perez Racing Point Mercedes

10 Kevin Magnussen Haas Ferrari

11 Romain Grosjean Haas Ferrari

12 Lando Norris McLaren Renault

13 Lance Stroll Racing Point Mercedes (-20 posizioni)

14 Alexander Albon Red Bull Racing (-20 posizioni)

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

16 Pierre Gasly Toro Rosso Honda

17 Carlos Sainz Jr McLaren (- 5 posizioni)

18 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda (-20 posizioni)

19 George Russell Williams Mercedes

20 Robert Kubica Williams Mercedes