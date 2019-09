Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nella sua conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, ha parlato anche della possibilità di far giocare Federico Chiesa nel ruolo di centravanti: “Ci ho pensato. Vlahovic è un centravanti vero, Boateng anomalo e lo abbiamo preso per questo. Prima di mettere Chiesa centravanti, anche se al momento non abbiamo i sostituti dei due citati, dovrebbe esserci un’emergenza vera”.