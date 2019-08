Derby di Genova per Marko Pjaca. Come riporta questa mattina Tuttosport, all’esterno d’attacco della Juventus pensano Sampdoria e Genoa. In entrambi i casi si parla di prestito, con contributo bianconero all’ingaggio, visto che il croato sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio e avrà bisogno di un altro po’ di tempo per essere al 100%.