LaLiga , il 3° turno – Stop Siviglia, ok Athletic. Oggi tocca al Barça

La prima gara della terza giornata de LaLiga coincide con il primo stop in campionato per il Siviglia di Julen Lopetegui: contro il Celta Vigo, gli andalusi non vanno oltre l’1-1. Dopo aver dominato la prima frazione di gioco, Vazquez trova il gol del vantaggio solo all’81’: una gioia che dura pochi minuti, perché ci pensa Suarez a rimettere tutto in equilibrio. Nell’altra sfida del venerdì l’Athletic Bilbao ha battuto 2-0 la Real Sociedad: tutto nel primo tempo, con le reti di Inaki Williams e Raul Garcia.

SABATO DA BARCELLONA. I blaugrana oggi apriranno in casa dell’Osasuna: contro una delle neo-promosse i tre punti sono praticamente scontati per Messi e compagni. Scalpita Griezmann, in forma super dopo la doppietta della scorsa settimana. Vincere anche per mettere pressione a Real Madrid e Atletico Madrid, entrambe in campo domenica rispettivamente contro Villarreal ed Eibar. Non proprio, quindi, due gare semplicissime. Sempre oggi Betis e Leganes si contendono i primi punti della stagione dopo aver rimediato due ko nelle prime due gare. Getafe-Alaves e Levante-Valladolid le altre due gare.

DOMANI. Il Valencia ospita in casa il Maiorca, tre le rivelazioni di questo avvio di campionato nonostante il ko casalingo dell’ultimo turno contro la Real Sociedad. L’Espanyol, dopo un avvio flop con un solo punto nei primi 180′, va a caccia della prima vittoria contro il Granada, anch’esso a quota un punto.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

Ieri:

Siviglia-Celta Vigo 1-1 (81′ Vazquez (S), 84′ Suarez)

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0 (11′ Williams, 28′ Garcia)

Oggi:

Osasuna-Barcellona (ore 17)

Getafe-Alaves (ore 19)

Levante-Valladolid (ore 19)

Betis-Leganes (ore 21)

Domani:

Valencia-Maiorca (ore 17)

Atletico Madrid-Eibar (ore 19)

Espanyol-Granada (ore 19)

Villarreal-Real Madrid (ore 21)