I tifosi del Milan non dimenticano Sinisa Mihajlovic, ex tecnico dei rossoneri, oggi alla guida del Bologna e alle prese con la lotta alla leucemia, come lui stesso ha raccontato. Alla prima gara a San Siro, contro il Brescia e in corso di svolgimento in questi minuti, la curva sud ha esposto uno striscione per l’allenatore: “Con la grinta di chi ne ha affrontate tante, vinci la battaglia più importante. Forza Sinisa”.