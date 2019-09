E’ l’assenza di Krzysztof Piatek la grande sorpresa dell’undici titolareproposto da mister Giampaolo per la seconda di campionato contro il Brescia. Una scelta, quella dell’allenatore del Milan, dettata esclusivamente da motivazioni tecniche: nessun problema fisico per il bomber polacco, che quindi almeno all’inizio si accomoderà in panchina per far spazio al portoghese André Silva.