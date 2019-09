Risultati Premier League, solo un pari per il Chelsea di Lampard: sorridono City e West Ham

Non ingrana il nuovo Chelsea di Lampard. In casa contro lo Sheffield United, i blues non sono andati oltre il 2-2, raggiunti all’89esimo a causa di un’autorete di Zouma. Tutto facile invece per il Manchester City di Guardiola, che ha liquidato 4-0 il Brighton grazie all’ennesima superlativa prestazione di Aguero, autore di una doppietta. Tutto facile per il Leicester, trascinato da Vardy, e per il West Ham, anche oggi guidato dall’ex Eintracht Haller. Di seguito i risultati

Questo il programma completo del 4° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Southampton – Manchester Utd 1-1

16:00 Chelsea – Sheffield Utd 2-2

16:00 Crystal Palace – Aston Villa 1-0

16:00 Leicester – Bournemouth 3-1

16:00 Manchester City – Brighton 4-0

16:00 Newcastle – Watford 1-1

16:00 West Ham – Norwich 2-0

18:30 Burnley – Liverpool

Domenica

15:00 Everton – Wolves

17:30 Arsenal – Tottenham

La classifica – Manchester City 10; *Liverpool 9; Leicester City 8; Crystal Palace 7; West Ham 7; *Arsenal 6; Manchester United 5; Sheffield United 5; Chelsea 5; *Burnley 4; *Tottenham 4; *Everton 4; Southampton 4; Newcastle 4; Bournemouth 4; Brighton 4; *Wolves 3; Aston Villa 3; Norwich 3; Watford 1.