Juve U23, è fatta anche per Han e Selasi. Ora le uscite

Non solo il possibile ritorno di Alcibiade. E’ scatenata la Juventus U23, che, secondo quanto raccolto da TMW, può contare anche sull’attaccante Kwang-Song Han, che stamani ha sostenuto le visite mediche per sancire il passaggio dal Cagliari, a titolo definitivo, in bianconero: cifre che si aggirano intorno ai 5 milioni.

Non solo, è fatta anche per Ransford Selasi, centrocampista che arriverà dal Pescara: essendo over, esattamente come Alcibiade, il club sarà costretto a operare in uscita, con Eric Lanini che pare ormai diretto verso Venezia.