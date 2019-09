Maurizio Sarri aveva dato il via libera alla cessione di Daniele Rugani. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che, però, spiega anche che quando l’affare non si è concretizzato ha spento l’ipotesi Jerome Boateng, più viva che mai il primo di settembre. Dopo avere saltato la preparazione – e senza minuti nelle gambe – il tedesco sarebbe andato in condizione solo a dicembre.