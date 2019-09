Neymar pensa all’articolo 17: potrebbe andare via per soli 170 milioni

Neymar potrebbe salutare Parigi il prossimo giugno, che il PSG lo voglia oppure no. I legali del fuoriclasse paulista – spiega Il Corriere dello Sport – hanno trovato il cavillo per liberarsi con l’articolo 17, che contempla la risoluzione contrattuale senza giusta causa. La marcia indietro potrebbe costare “solo” 170 milioni. A decidere la cifra sarà però il Dispute Resolution Chamber, con i numeri che potrebbero aumentare con il Tas. Su di lui, in estate, c’erano sia Barcellona che, per un periodo breve, la Juventus, impossibilitata dall’onerosità dell’operazione.