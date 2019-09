Nella sua conferenza stampa di presentazione come neo attaccante della Roma, Nikola Kalinic, ha parlato di Edin Dzeko e dei contatti avuti con il bosniaco prima di accettare la Roma: “Qui ci sono sempre stati grandi attaccanti come Dzeko. So che lui gioca sempre, vedremo se con il mister giocheremo a una o due punte. Sono qui per lavorare, vedremo cosa succederà . Con Dzeko ci ho parlato spesso, tutti i giorni, e mi ha convinto”.