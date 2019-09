Inter, Zhang e il piano per la vittoria: un trofeo con Conte entro il 2022

Steven Zhang ha fame di vittorie e non l’ha nascosto fin dallo scorso Natale quando davanti ai dipendenti aveva esposto il suo piano per arrivare a un titolo il prima possibile. Il suo desiderio non è ancora stato esaudito, ma nonostante accoglierebbe ovviamente con somma gioia una vittoria già nella stagione in corso, l’obiettivo è quello di conquistare un trofeo entro il 2022, visto che il piano di crescita tecnica con Antonio Conte è stato programmato su base triennale e non immediata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.