Juventus, dopo le frasi di Emre Can è gelo anche con Mandzukic

I casi dei giocatori esclusi dai piani della Juventus tengono banco alla Continassa. Mentre Maurizio Sarri attende il ritorno dalla Nazionale da parte di Emre Can per chiarire le ultime dichiarazioni del tedesco, a Torino si respira un clima di discreto gelo tra il tecnico e Mario Mandzukic. Il croato si aspettava di essere messo ai margini ma non condivide la sua attuale condizione, soprattutto quella di essere considerato l’ultimo degli attaccanti in rosa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.