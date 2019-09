Dalla Spagna raccontano un retroscena legato al mercato del Barcellona. Secondo Fichajes.net, infatti, prima di acquistare Antoine Griezmann, il club catalano ha pensato a Lucas Moura(27) come terza scelta, dopo il francese e Neymar. Se fossero saltato entrambe le trattative e non sollo quella per il brasiliano del PSG, i blaugrana si sarebbero fiondati sul fantasista del Tottenham.