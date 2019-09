Oscar Grau, direttore esecutivo del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa rilasciando dichiarazioni interessanti anche in chiave mercato: “Per Neymar abbiamo fatto tutto il possibile per riportarlo in blaugrana però il PSG ha rifiutato sistematicamente ogni proposta. Anche con De Ligt è andata allo stesso modo, è andato in Italia perché la tassazione salariale è più vantaggiosa”.