Palermo, un record è vicino: squadra con più abbonati di sempre in D

Un ambizioso Palermo che, ripartito dalla Serie D dopo il fallimento estivo, prova a battere… il Parma.

Che si, milita in Serie A, ma la “battaglia” non è infatti sul rettangolo verde, bensì sugli spalti. Con i ducali che hanno una storia molto simile a quella dei siciliani, poiché si trovarono, nella stagione 2015-16 a dover ripartire dalla D dopo il crac; avendo però l’assoluta fiducia della piazza, con una campagna abbonamenti che allora vide 10.496 tessere sottoscritte. Il miglior traguardo di sempre nel dilettantismo.

Che i rosanero stanno però provando a battere, con quota 10mila abbonati già abbondantemente superata, e un altro giorno per fidelizzarsi: entro la mezzanotte di oggi, infatti, sarà possibile abbonarsi. Poi il dato ufficiale.