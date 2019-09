Klopp: “Matip è stato uno dei migliori affari del Liverpool degli ultimi anni”

Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United, l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha pubblicamente elogiato Joel Matip, centrale di difesa tedesco: “Joel – ha detto – è sempre stato un talento incredibile. A 18 anni era già titolare in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, giocava in un campionato forte e lui era un punto di riferimento per la squadra. Qui nell’ultimo periodo è cresciuto molto e in un mondo in cui circolano grandi cifre prendere un giocatore come Matip a titolo gratuito è incredibile. Credo sia uno dei migliori affari del Liverpool degli ultimi anni”.