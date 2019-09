Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro di Francesco Totti potrebbe avvicinarsi al mondo degli agenti. Infatti, l’ex capitano romanista, vuole rientrare nel calcio che conta e lo vuole farlo ai massimi livelli. Considerando che al momento di fare il dirigente non se ne parla, ecco che nel corso del viaggio in Argentina per andare a trovare gli amici De Rossi e Burdisso, inizierà a gettare le basi per un nuovo progetto imprenditoriale legato alle procure sportive.