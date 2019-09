Barça, Messi ancora in dubbio per l’Inter. Si ferma anche Ansu Fati

Il Barcellona questo pomeriggio sarà ospite del Getafe in Liga, ma inevitabilmente un pensiero sarà rivolto anche alla sfida di Champions di mercoledì contro l’Inter. E i principali focus, in Spagna, sono tutti dedicati al tridente. Detto dell’assenza di Leo Messi, con la sua presenza contro i nerazzurri che è ancora a rischio, mancherà anche il talentino Ansu Fati a causa di un fastidio al ginocchio. Per questo Valverde studia le alternative, posta la titolarità certa di Luis Suarez e Griezmann: con loro potrebbe esserci Ousmane Dembele, ma il francese è rientrato contro il Villarreal dopo 5 settimane di stop e non sarà forzato. Per questo l’ipotesi più percorribile sembra essere quella dell’inserimento del canterano Carles Perez.