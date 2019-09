Maurizio Sarri pensa al tridente Dybala-Higuain-CR7 per la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen e il Corriere dello Sport di questa mattina parla dei bomber che in carriera, con le maglie di club, hanno segnato più di 1000 gol complessivi. 604 in 809 gare per Ronaldo, 296 in 593 per il Pipita e 103 in 293 per la Joya, per un totale di 1003 reti: trovare la via del gol non sarebbe dunque un problema per i bianconeri.