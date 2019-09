Perisic: “Nel 2017 volevo lo United. Un dolore il mancato trasferimento”

Intervista a The Athletic per Ivan Perisic, laterale croato di proprietà dell’Inter attualmente in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. Il giocatore ha parlato della trattativa che nel 2017 lo ha portato ad un passo dal Manchester United. “Sono stato molto vicino ai Red Devils – ha detto l’ex nerazzurro – È stato fantastico quanto ho ricevuto la telefonata di José Mourinho. Sarebbe stato difficile dirgli di no e infatti volevo accettare la sua proposta. Era il mio sogno giocare in un altro grande campionato come la Premier League, ma non è successo. È stato un grande dolore per me, ma non voglio entrare nei dettagi. Ho scoperto da solo i veri motivi del mancato completamento della trattativa due anni dopo”.