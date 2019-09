Edin Dzeko oro di Roma. Il Corriere dello Sport di questa mattina parla del bosniaco come “il padrone” nella formazione di Paulo Fonseca. Suo il gol da tre punti nella trasferta di Lecce, con il bosniaco che si è poi procurato il rigore, poi però fallito da Kolarov. Il numero 9 è sempre più una certezza per i giallorossi che sono saliti al quindo posto in classifica in attesa della gara di Torino di questa sera contro il Parma.