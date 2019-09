Virdis: “Milan, giocatori non all’altezza. Mercato deficitario”

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole, a partire dal momento molto difficile dei rossoneri di Giampaolo: “Non so neanche da dove iniziare. Dirigenza, società e allenatore sono tutti coinvolti in questa crisi. I giocatori non sono di livello e la campagna acquisti non è stata all’altezza. Il fatto che il club non possa spendere non aiuta certo”.

Cosa pensa di Piatek?

“Contro il Torino ha avuto occasioni, era presente anche se non ha segnato su azione. Ieri le cose sono andate peggio, non è mai stato pericoloso, ma non è aiutato neanche dalla squadra”.

Prevedeva una partenza del genere del Milan?

“Nessuno si aspettava una partenza così deficitaria da parte della squadra ma ripeto, dopo aver visto il mercato c’era da aspettarsi qualche difficoltà”:

Cosa pensa di Leao?

“Ieri ha fatto un grande gol ma devo dire che anche lui non mi convince molto come attaccante, credo sia più un uomo di fascia. Al Milan invece servono dei bomber e Piatek non basta. È stato venduto Cutrone che era un giocatore determinante. Quest’anno non c’è nessuno con le sue caratteristiche”.

Vedrebbe bene Ranieri al Milan?

“Non lo so. L’ambiente Milan ha bisogno di una sferzata ma non so chi potrebbe darla. La società ha puntato su Giampaolo ed è comunque difficile cambiare adesso dopo aver iniziato un percorso da poco”.