Napoli, Mertens: “Torino squadra fisica. Il poker del 2016? Bel momento”

Intervistato dal canale di Lega Serie A, Dries Mertens si proietta alla sfida di domani contro il Torino, squadra alla quale nel dicembre 2016 segnò addirittura quattro reti, in un pirotecnico 5-3 al San Paolo: “È stato un bel momento. La settimana prima avevo fatto una tripletta col Cagliari, poi altri quattro al Torino, è stato bellissimo. Prodezza? La gente che pensava fosse un cross non capisce niente di calcio… Giochiamo a Torino e sicuramente lì c’è un allenatore che schiera calciatori fisici. E’ una bella squadra. Se prendi i calciatori uno ad uno vedi che sono forti. Per noi sarà importante essere pronti e fare il massimo”.