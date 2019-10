Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Verona:

“Gara molto importante oggi, ci sono in palio punti pesanti. Dobbiamo far vedere di essere una squadra in ripresa. Il gruppo in settimana si è allenato molto bene, ho visto molta concentrazione”.

La trattativa per Bertolacci?

“C’è interesse reale, la settimana prossima valuteremo il tutto”.