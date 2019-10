Secondo quanto riportato dal Manchester Evenining News, il Manchester United nel corso della prossima estate chiederà non meno di 25 milioni di sterline, ovvero più di 27,5 milioni di euro, per il cartellino di Alexis Sanchez, oggi in prestito all’Inter. Il giocatore cileno è arrivato in nerazzurro in prestito secco e dunque i dirigenti nerazzurri, se volessero riscattarlo, dovranno sedersi a un tavolo col Man United che ha comunque già fissato il prezzo.