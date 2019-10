Real, Valverde: “Prima ero timido e non parlavo. Ora sono cresciuto”

Una delle note liete di questo avvio di stagione di casa Real Madrid è la crescita del centrocampista Fede Valverde. L’uruguayano ha così parlato del suo momento dal ritiro della Celeste: “Devo solo mantenere i piedi per terra. Cerco di non leggere i giornali o ciò che viene scritto su di me. E’ bello che la gente parli di me, ma io penso solo a lavorare. Cerco di seguire i miei compagni di squadra, inizialmente ero molto timido e non parlavo con nessuno ma ora è tutto diverso. Kroos? Un idolo e un esempio da seguire”.