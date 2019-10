Nuovo San Siro, Inter e Milan preferiscono “La Cattedrale”

Da una parte l’entusiasmo per il progetto per la realizzazione del nuovo San Siro e dall’altra le aspre critiche piovute ieri dalla cittadinanza preoccupata dall’impatto di una struttura così imponente nella quotidianità di una zona così popolata di Milano. Su questi due binari paralleli viaggiano Inter e Milan con l’idea di dare una nuova casa al calcio meneghino per il futuro. Sul fronte dei due progetti, scrive Tuttosport, i due club sembrano già avere un orientamento che va a favore di Populous, studio che ha realizzato il progetto denominato “La Cattedrale”. Un’idea che ha catturato l’attenzione per il forte richiamo alla città di Milano, al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele simboli della metropoli.