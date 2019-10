Adrenalina e spettacolo al Karting Club Messina (VIDEO)

Se siete appassionati di kart, avrete sicuramente modo di divertirvi presso il Karting Club Messina, mentre se non avete mai provato quest’esperienza vi consigliamo assolutamente di indossare un casco e avventurarvi in questo fantastico mondo.

Esistono diverse modalità di gara, che chiaramente precludono un numero di giri diverso a seconda di quella che può essere la vostra scelta. Una volta saliti sul kart, capirete che quest’esperienza deve essere fatta almeno una volta nella vita.

Con lo scorrere dei giri aumenta anche la praticabilità del mezzo, che richiede un grande controllo in curva, specialmente nella pista messinese, dove troviamo pochi rettilinei, che portano inevitabilmente ad affrontare la gara in modo più tecnico e strategico. Proprio per questo motivo non esiste pista migliore per fare un pò di pratica e sopratutto divertirsi.