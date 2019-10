5781 giorni, 434 minuti, i numeri dell’astinenza salernitana a Venezia

Il Venezia viene da quattro risultati positivi consecutivi, anche se tre di questi quattro sono pareggi. Salernitana invece in grande spolvero in questo avvio di stagione con una sola sconfitta, 4 vittorie e 2 pareggi e secondo posto (in coabitazione in classifica). Anche per i campani ci sono 4 risultati utili di fila fatti ma sono due vittorie e due pari.

Il campo del Venezia è storicamente ostico per la Salernitana. I granata hanno vinto tre volte in 16 precedenti in laguna. Venezia-Salernitana 0-1 del 21 dicembre 2003. Segnaliamo questa partita perché rappresenta l’ultima affermazione ospite e perché quello di Raffaele Longo è anche l’ultimo gol che la Salernitana è riuscita a realizzare a Venezia. Da allora ad oggi sono passati la bellezza di 5781 giorni e 434 minuti passati effettivamente in campo (recuperi esclusi).

Quattro mesi fa Venezia e Salernitana si erano affrontate per i play out di Serie B e i neroverdi finirono per perdere quello spareggio tra andata e ritorno, terminando momentaneamente in Serie C. Momentaneamente perché le vicende societarie del Palermo e l’esclusione dei rosanero dalla serie cadetta hanno poi determinato il ripescaggio dei lagunari.

La Salernitana è una delle tre squadre di B a non aver ancora ricevuto un rigore contro, le altre sono Crotone e Cremonese. Mentre sono tre quelli avuti a favore dalla squadra di Ventura dietro solamente al Perugia che è a quota 4.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A, B E PLAY OUT)

10 vittorie Venezia

3 pareggi

3 vittorie Salernitana

22 gol fatti Venezia

10 gol fatti Salernitana

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA

1938/1939 Serie B Venezia vs Salernitana 3-0

L’ULTIMA SFIDA A VENEZIA

2018/2019 Serie B (play out) Venezia vs Salernitana 1-0