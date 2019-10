Serie A, si riparte – Immobile re dei bomber. Delusione Piatek

La Serie A riparte da Lazio-Atalanta ma non dalla sfida tra i primi due nella classifica marcatori. Ciro Immobile ha l’occasione di staccare Duvan Zapata, che resterà fermo per circa 20 giorni a causa di un infortunio subito con la nazionale colombiana. Alle loro spalle ci sono gli outsider: Berardi, Donnarumma e Mancosu hanno cominciato benissimo la stagione, regalando punti preziosi alle loro squadre. Mertens, Dzeko e Belotti sono sempre delle certezze, mentre Piatek non ha ripetuto lo straordinario inizio della passata stagione, accusando più di tutti la gestione Giampaolo. Il polacco spera di ritrovare l’istinto perduto sotto la guida di Pioli; stesso discorso per Fabio Quagliarella, re dell’ultimo campionato ma fermo alla rete segnata contro il Sassuolo.

CLASSIFICA MARCATORI

Ciro Immobile (Lazio) 7

Duvan Zapata (Atalanta) 6

Domenico Berardi (Sassuolo) 5

Alfredo Donnarumma (Brescia) 4

Marco Mancosu (Lecce) 4

Dries Mertens (Napoli) 4

Edin Dzeko (Roma) 4

Andrea Belotti (Torino) 4

Alejandro Gomez (Atalanta) 3

Robin Gosens (Atalanta) 3

Luis Muriel (Atalanta) 3

Joao Pedro (Cagliari) 3

Erick Pulgar (Fiorentina) 3

Romelu Lukaku (Inter) 3

Stefano Sensi (Inter) 3

Cristiano Ronaldo (Juventus) 3

Lorenzo Insigne (Napoli) 3

Aleksandar Kolarov (Roma) 3

Andrea Petagna (SPAL) 3

Nicola Sansone (Bologna) 2

Rodrigo Palacio (Bologna) 2

Luca Ceppitelli (Cagliari) 2

Giovanni Simeone (Cagliari) 2

Nikola Milenkovic (Fiorentina) 2

Franck Ribery (Fiorentina) 2

Domenico Criscito (Genoa) 2

Christian Kouame (Genoa) 2

Miguel Veloso (Hellas Verona) 2

Marcelo Brozovic (Inter) 2

Lautaro Martinez (Inter) 2

Gonzalo Higuain (Juventus) 2

Miralem Pjanic (Juventus) 2

Kostas Manolas (Napoli) 2

Fernando Llorente (Napoli) 2

Krzysztof Piatek (Milan) 2