Inter, Lukaku come Milito: 4 gol nelle prime 4 trasferte di campionato

L’Inter sorride grazie alla sua coppia gol e Romelu Lukaku ha dato un calcio alle critiche dopo averle ricevute nel post gara della sfida contro la Juventus prima della sosta. Nessun modo migliore di spazzarle via attraverso i gol: due quelli siglati dal belga al Mapei Stadium, il primo sfruttando tutto il suo fisico, il secondo su rigore e adesso sono cinque le sue reti in Serie A. Quattro quelle realizzate in trasferta, in altrettante gare, e l’ultimo che ci era riuscito era un certo Diego Milito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.