Juventus, sfida all’Atlético per il nuovo talento portoghese Fabio Silva

L’edizione odierna de O Jogo riporta l’interessamento della Juventus nei confronti di Fabio Silva, attaccante di 17 anni considerato tra i prospetti più interessanti del calcio portoghese. Il tecnico del Porto, Sergio Conçeiçao lo sta inserendo in prima squadra facendolo esordire sia in Liga NOS che in Champions League. Il Porto aspetta il compimento del 18° anno del ragazzo, nato il 1° luglio 2002, per rinnovare e allontanare i club interessati. I bianconeri e l’Atlético Madrid sono pronte a offrire i 25 milioni necessari per assicurarselo ma il giocatore non vuole andare via così presto.