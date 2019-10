Griezmann, contenzioso risolto. E’ il 3° trasferimento più caro di sempre

Con i 15 milioni aggiuntivi versati dal Barcellona all’Atlético Madrid per chiudere il contenzioso, Griezmann diventa il terzo trasferimento più caro della storia del calcio.

Questa la Top 10:

1 – NEYMAR (2017, dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni)

2 – MBAPPE (2018, dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni)

3 – GRIEZMANN (2019, dall’Atlético Madrid al Barcellona per 135 milioni)

4 – JOAO FELIX (2019, dal Benfica all’Atlético Madrid per 127,1 milioni)

5 – COUTINHO (2018, dal Liverpool al Barcellona per 120 milioni)

6 – CRISTIANO RONALDO (2018, dal Real Madrid alla Juventus per 112 milioni)

7 – DEMBELE (2017, dal Borussia Dortmund al Barcellona per 105 milioni)

8 – POGBA (2016, dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni)

9 – NEYMAR (2013, dal Santos al Barcellona per 103,5 milioni)

10 – BALE (2013, dal Tottenham al Real Madrid per 101 milioni)