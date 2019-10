Le probabili formazioni di Roma-Milan: Fonseca zero scelte. Ecco Piatek

Si riparte! Hellas-Sassuolo, in programma stasera alle 20.45, aprirà il programma della nona giornata del campionato, che si concluderà domani, sempre alle 20.45, con Fiorentina-Lazio. La Juventus andrà in campo domani pomeriggio a Lecce: tre ore dopo toccherà all’Inter ospitare il Parma. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d’Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del prossimo turno di campionato.

COME ARRIVA LA ROMA – Ancora con le ossa rotte, letteralmente. Out Kluivert per squalifica, l’unico vero dubbio riguarda chi affiancare Veretout, uno centrocampista a disposizione di Fonseca, in mediana: potrebbe essere confermato Mancini (con Fazio assieme a Smalling in difesa) o proposto Pastore (che però non sembra entusiasmare in quel ruolo). Per il resto, difficile fare scelte. Spinazzola e Kolarov laterali; Florenzi-Zaniolo-Perotti alle spalle di Dzeko. Mkhitaryan e Under, entrambi ancora acciaccati, potrebbero andare in panchina.

COME ARRIVA IL MILAN – Pioli studia la soluzione per far giocare insieme Leao e Piatek, ma dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3 e scegliere uno dei due come riferimento centrale: favorito il polacco. Centravanti a parte, i rossoneri viaggiano verso una sostanziale conferma della formazione iniziale vista col Lecce: Kessie-Biglia-Paquetà a centrocampo; Suso e Calhanoglu sulle fasce offensive. A destra Calabria torna dalla squalifica con Theo Hernandez laterale sinistro di difesa, al centro Musacchio e Romagnoli.