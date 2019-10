Real, Hazard: “La maglia di CR7 pesa. Zidane era il mio idolo da bambino”

Non solo il sogno di vincere la Champions, Eden Hazard ha parlato anche del peso della maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo e del suo idolo Zinedine Zidane: “Vestire la 7 del Real Madrid non è facile. Parliamo di una divisa e di un campione con davvero tanta storia. Volevo trasferirmi qui già dopo i Mondiali in Russia, ma non è stato possibile e alla fine sono rimasto un altro anno al Chelsea. Devo ammettere però che i Blues hanno capito il mio desiderio di andare via e mi hanno accontentato. Avevo parlato con Florentino Perez e Modric, mi stavano aspettando da tempo a Madrid”.

Zidane?

“Se ti piace il calcio, non puoi non amare Zidane. Era il migliore per me quando ero un bambino. Allenarmi al suo fianco mi rende felice. Zizou sa bene di cosa ha bisogno un calciatore”.