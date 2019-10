Ribery accontentato: FIFA 20 gli dà un volto realistico

L’appello di Franck Ribéry a Electronic Arts è stato accolto. L’asso francese, che si era pubblicamente lamentato con la casa di videogames per averlo raffigurato in FIFA 20 con un volto generico: “Chi è questo ragazzo” aveva commentato il giocatore, postando l’immagine del suo alter ego in azione. Nessuna risposta immediata da parte di EA Sports, al contrario della concorrente Konami che non ha perso tempo a pubblicare il volto di Ribéry, pressoché identico all’originale, nella versione PES 2020. L’ultimo aggiornamento di FIFA 20 ha risolto anche questo problema, per la gioia di Ribéry e degli amanti della fortunata serie. Per la cronaca la nuova patch porta in dote anche altri volti aggiornati, come quelli di Lautaro Martinez, Krzystof Piatek e Nicolò Zaniolo.