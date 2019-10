Risultati Serie A, Ronaldo riporta la Juventus in vetta: Poker della Roma in casa Udine

La Juventus batte in extremis il Genoa con Cristiano Ronaldo e riconquista la vetta della classifica, mentre sugli altri campi si segnalano i simmetrici 4-0 di Lazio e Roma: la squadra di Inzaghi stende il Genoa all’Olimpico, quella di Fonseca si fa corsara col poker in casa dell’Udinese. Vittoria esterna per la Fiorentina, interna per il Cagliari, mentre la Sampdoria acciuffa il Lecce all’ultimo.

I risultati

Parma-Hellas Verona 0-1 (10′ Lazovic)

Brescia-Inter 1-2 (76′ Skriniar [aut.]; 23′ Lautaro, 63′ Lukaku) – giocata ieri

Napoli-Atalanta 2-2 (16′ Maksimovic, 71′ Milik; 41′ Freuler, 86′ Ilicic)

Juventus-Genoa 2-1 (36′ Bonucci, 90’+6 Cristiano Ronaldo; 40′ Kouamé)

Udinese-Roma 0-4 (14′ Zaniolo, 34′ Smalling, 54′ Kluivert, 65′ Kolarov)

Lazio-Torino 4-0 (25′ Acerbi, 33′ e 70′ Immobile, 90′ Belotti [aut.])

Sampdoria-Lecce 1-1 (90’+2 Depaoli; 8′ Lapadula)

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (24′ Boga; 63′ Castrovilli, 82′ Milenkovic)

Cagliari-Bologna 3-2 (49′ e 83′ Joao Pedro, 72′ Simeone; 23′ Santander, 90’+1 Faragò [aut])

Milan-SPAL – in programma domani alle 21