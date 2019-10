Milan-SPAL, i convocati di Semplici: assenti i tre infortunati

Lo staff tecnico della SPAL ha diramato la lista dei convocati per il posticipo di questa sera contro il Milan (ore 21:00 al Meazza). Sono out gli infortunati di lungo corso come D’Alessandro e Fares, oltre a Di Francesco. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Salamon, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Kurtic, Mastrilli, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.