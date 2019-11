Oggi tornerà in campo, forse da titolare, dopo l’infortunio. Ma il suo stop non ha placato le voci di mercato. Stefano Sensi è la più bella rivelazione di questo inizio di campionato, se n’è accorto anche il Barcellona, tant’è che già da un po’ si parla dell’interesse blaugrana per l’ex Sassuolo. A rilanciare i rumors il viaggio-lampo del suo agente, Giuseppe Riso, che s’è recato a Barcellona negli ultimi giorni. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport.