Alla ricerca del Kalidou Koulibaly perduto. La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla delle tante difficoltà che il senegalese sta incontrando in questa stagione e del nervosismo dello stesso difensore, non ancora al top della forma e orfano di Albiol, un giocatore che lo faceva rendere al meglio. L’affiatamento con Manolas non è ancora soddisfacente ma Ancelotti spera che già oggi all’Olimpico l’ex Genk possa tornare quello dell’anno scorso.