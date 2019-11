Il Chelsea riacciuffa un pareggio che sembrava insperato e resta al comando del girone H. Finisce 4-4 la sfida con l’Ajax che il tecnico dei Blues Frank Lampard analizza così in conferenza stampa: “È stata una partita folle. Lo spirito e il carattere che abbiamo mostrato sono cose che il nostro pubblico ama. Se continuiamo a mostrare gli attributi come abbiamo fatto stasera, possiamo andare lontano. Ho sempre sentito che eravamo in partita, anche quando l’Ajax ha segnato il quarto gol”.