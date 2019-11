Inter in attesa per Matteo Politano. Ieri, scrive Tuttosport, i primi accertamenti hanno escluso fratture ossee dopo il duro intervento di Schulz. Oggi ci sarà un altro giro di test per verificare la condizione dei legamenti della caviglia. Nel frattempo, Conte si gode il rientro di Sensi, che dovrebbe tornare titolare contro l’Hellas Verona.