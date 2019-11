Inter, lo sfogo di Conte: Dzeko, Vidal e Llorente gli obiettivi sfumati

La Gazzetta dello Sport di questa mattina prova ad analizzare le componenti che hanno portato allo sfogo di Antonio Conte dopo la sfida di Dortmund in Champions League e i nomi sotto la lente d’ingrandimento: Edin Dzeko, Arturo Vidal e Fernando Llorente, ovvero quei giocatori che l’allenatore aveva espressamente chiesto alla società per chiudere il mercato estivo secondo i piani. Lo spagnolo era chiaramente l’alternativa al bosniaco ma alla fine non è arrivato nessuno dei due e Sanchez non ha certo le stesse caratteristiche.