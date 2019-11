Man City, Guardiola: “Liverpool miglior rivale che abbia mai affrontato”

Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così il big match di Premier League in programma domenica ad Anfield tra il suo Manchester City e il Liverpool: “Per me, come allenatore, il Liverpool lo scorso anno è stato il miglior rivale che abbia mai affrontato in carriera. In questo momento Klopp ha una delle squadre più forti del mondo, ma noi proveremo a imporre come sempre il nostro gioco”.

Ederson?

“Domenica non giocherà. Non so quanto dovrà restare fuori, ma sicuramente non sarà della partita col City. Non ho dubbi sul suo sostituto: Claudio Bravo è un portiere eccezionale che con la Nazionale cilena ha vinto tante sfide di livello”.

Titolo?

“A novembre non puoi sapere come andrà a finire una stagione, ci aspettano ancora tante partite. La mia esperienza però mi dice che dovremo combattere fino alla fine”.