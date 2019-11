Napoli-Genoa, i convocati di Ancelotti: Allan non è nella lista

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di domani conto il Genoa per l’anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Lavoro differenziato per Allan, Ghoulam, e Manolas che non saranno del match.

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli

Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Lozano, Younes, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Llorente, Mertens, Milik.