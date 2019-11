Mario Balotelli non sarà presente nella lista dei convocati che il ct dell’Italia Roberto Mancini comunicherà nella giornata di oggi. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come il ritorno in azzurro di Supermario non avverrà per le sfide contro Bosnia e Armenia. Mancini si è confrontato col suo staff e alla fine ha deciso di prendere questa decisione tecnica, rimandando eventualmente la convocazione di Balotelli al prossimo marzo.