Giornata di conferenza stampa per Thiago Motta, allenatore del Genoa che ha commentato quanto accaduto a Napoli e al Napoli nelle ultime ore. “Come reagirà la squadra?”, è stato chiesto al tecnico rossoblù. Che ha risposto così: “Per quello che vedo da fuori, ed è un’opinione mia, vedo un Napoli compatto. Mi aspetto una squadra che in campo darà tutto per prima cosa per sé stessi perché sono giocatori di alto livello che stanno attraversando un momento non felice e poi per l’allenatore”.