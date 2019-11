Nel post partita della sfida contro il Verona, gara vinta dall’Inter con non poche difficoltà, l’attaccante Lautaro Martinez ha effettuato alcuni controlli medici in ospedale per via di una botta alla testa presa dal portiere gialloblù Silvestri. Dopo la partita il Toro ha accusato giramenti di testa e nausea, da qui gli esami medici che hanno escluso complicazione. E ora Lautaro è pronto a giocarsi le sue chance con l’Argentina contro Brasile e Uruguay.