Milan, Massara: “Kessié fuori per scelta tecnica. Momento di appannamento”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato così a Sky di Franck Kessie, escluso da Pioli dai convocati per il match di ieri sera sul campo della Juventus per scelta tecnica: “Si tratta semplicemente di una scelta tecnica. L’allenatore ha visto che Kessie sta vivendo un momento di appannamento: questa settimana non è riuscito ad allenarsi al meglio e ha avuto anche qualche acciacco. Pioli ha così deciso di non puntare su di lui per questa gara, ma siamo convinti che Franck potrà tornare molto presto il giocatore che conosciamo”.